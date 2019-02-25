Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура сообщили еще семи российским военнослужащим о подозрении в причастности к захвату корабельной группы Военно-морских сил Украины возле Керченского пролива. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативного сопровождения 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины, следователями УСБУ в Одесской области, 16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - отметила она.

В частности, по словам Сарган, подозреваемыми стали генерал-полковник Дворников А. В. - командующий войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирал Моисеев А. А. - командующий Черноморским флотом РФ, а также пять военнослужащих Пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

До этого в прокуратуре заявляли, что украинская сторона подготовила подозрения в причастности к агрессии по отношению к корабельной группе ВМС Вооруженных сил Украины более десяти российским военнослужащим.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" проходили из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их вместе с экипажем из 42 человек захватили пограничные наряды РФ. В России пояснили свои действия нарушением украинскими военными границы.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия заявила, что ЕСПЧ отказал Киеву в принятии мер против РФ из-за Крченкского инцидента, Украина призвала этому не верить. Также мы писали о том, что Климкин объявил о новом походе кораблей через Керченский пролив и мониторинге из космоса.