Вчера, 24 февраля, в Англии прошел финал Кубка Лиги, в котором Челси (соперник киевского Динамо по 1/8 Лиги Европы - Прим.Ред.) на Уэмбли принимал Манчестер Сити. Игра выдалась напряженной и дело дошло до серии пенальти, удача в которой улыбнулась "горожанам" Пепа Гвардиолы. Манчестер Сити победил со счетом 4:3.

Этот трофей стал четвертым для тренера Манчестер Сити и первым для воспитанника Шахтера Александра Зинченко.

Фото: twitter.com/mancity

Украинский легионер провел на поле все 120 минут игрового времени. И по оценке авторитетного статистического портала WhoScored, Зинченко стал одним из двух лучших игроков матча. Он получил 8.3 балла, столько же, сколько и лучший игрок Челси, защитник Сезар Аспиликуэта.

Александр Зинченко в финальном матче выполнил одну удачную обводку, четыре раза выиграл верховую борьбу, восемь раз совершил успешные подкаты. При этом Зинченко выполнил 89 передач с точностью 88%.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Зинченко помог Манчестер Сити выиграть Кубок английской лиги, но трофей не трогал.