25 февраля в порту Одессы пришвартовался американский эсминец Donald Cook, на борту которого до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 2 500 км. Он вошел в акваторию Черного моря еще 19 февраля.

В Одессе военный корабль пробудет три дня.



Только в этом году он уже во второй раз заходит в украинские воды, а летом примет участие в совместных учениях Украины и США Sea Breeze.

"Страна" разбиралась, какую миссию у берегов Одессы несет корабль ВМС США, известный тем, что в 2003 году запустил первую ракету по Ираку, и почему он так часто заплывает в Черное море.

Покажет "коллективную решимость"

По данным военного ведомства Турции, на прошлой неделе американский корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих". Теперь же Donald Cook, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", прибыл в Одессу.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - пояснили цель захода эсминца в Черное море в шестом флоте ВМС США.

В посольстве США в Украине поприветствовали прибытие корабля в Украину и заявили, что визит символизирует силу партнерства между Украиной и США.

В Минобороны Украины назвали визит военного корабля дружественным и обнародовали фото с прибытия.

Фото: Пресс-служба Минобороны Украины

В России же заявляют, что цель визитов американского эсминца в Черное море - создание напряженной обстановки в регионе, особенно в свете слухов о том, что украинские ВМС могут пойти на штурм Керченского пролива после захвата украинских моряков в прошлом году.

В Национальном центре управления обороной РФ уже сообщили, что российские военные отслеживают пребывание американского эсминца. Контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Отметим, что недавно украинские власти призывали корабли НАТО войти в Черное море и наблюдать за очередной попыткой прохода ВМС Украины через Керченский пролив. Запад пока не комментировал эти просьбы. Но "Кук" пришел в Одессу как раз после призывов Киева. Действительно ли что-то затевается - или это просто демонстрация поддержки, покажут ближайшие дни.

Элемент ПРО США. Чем известен Дональд Кук

Наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", "Дональд Кук" размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Корабль был введен в строй в 1998 году и назван в честь офицера корпуса морской пехоты США Дональда Кука, захваченного в плен во Вьетнаме и умершем в 33 года от малярии.

Длина судна - 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Экипаж по штату - 280 человек. Главное оружие "Кука" крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. То есть теоретически этого хватит, чтобы достать из Черного моря до Москвы.

Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение - пушка "Марк 45". Хотя эсминец и относится к устаревшей "подсерии II", он способен нести весь спектр ракетного оружия, стоящего на вооружении ВМС США, кроме баллистических ракет подводного базирования.

В целом его характеризуют, как мощный и универсальный корабль. При этом наиболее боеспособен он при ведении боя "флот против берега", а в морских сражениях его возможности более скромные, поскольку единственное его противокорабельное оружие - четыре малогабаритные дозвуковые ракеты "Гарпун", расположенные в корме

Корабль принимал участие в американском вторжении в Ирак в 2003 году, где в марте выпустил первую ракету по иракской территории.

В 2014 году в Черном море он провел совместные маневры с румынскими ВМС, а также побывал в черноморских портах Румынии, Болгарии и Украины.

В 2016 году корабль, с польским тренировочным вертолетом на борту, зашел в Балтийское море, с заходом в литовскую Клайпеду. Во время этого произошел инцидент: российский Су-24 и вертолет без вооружения опасно приближались к американскому ракетному эсминцу "Дональд Кук".

В Белом доме тогда назвали пролет российских боевых самолетов над американским эсминцем в Балтийском море - "не соответствующим военным нормам непрофессиональным поступком". В Пентагоне подчеркнули, что подобные действия могут привести к ошибкам, которые повлекут за собой серьезные травмы или смерти.

Вашингтон обнародовал видео, снятое с борта эсминца ВМС США.

Весной 2018 года подошел к Сирии в порт города Тартус, в 100 километрах от базы РФ. Как раз накануне удара по территории страны в отместку за якобы химическую атаку в городе Дума. Правда, сам "Кук" тогда не стрелял.

Donald Cook в Украине

Эсминец заходил в украинские воды в апреле 2014 года, спустя два месяца после аннексии Крыма. Когда военный корабль находился в северной части Черного моря российский бомбардировщик Су-24 двенадцать раз пролетел в непосредственной близости от него.

В этом году, в январе, эсминец пробыл чуть больше недели в водах Черного моря. Donald Cook вошел в Черное море в 20 января, за его действиями следили силы российского Черноморского флота. Непосредственное наблюдение за американским эсминцем вел сторожевой корабль "Пытливый". В России заявили, что в соответствии с положениями международной Конвенции Монтре, регламентирующей проход через турецкие проливы военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки.

В ВМС США объяснили цель появления эсминца морской операцией для обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.

Sea Breeze 2019

Эсминец примет участие в украино-американских военно-морских маневрах Sea Breeze - 2019 , которые пройдут в Черном море в начале июля. В план масштабных учений уже включены 9 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты 2 самолета и также запланированы тренировки подразделений специального назначения.

Sea Breeze - 2019 будет уже традиционно предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Учения пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Среди задач: артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других отработок.

Также будет отработан речной элемент. По легенде враг попытается заблокировать выход к морю с Дуная.