Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то в первом туре больше всего голосов получил бы шоумен Владимир Зеленский, следом - действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 8-20 февраля.

Среди украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, 26,4% готовы поддержать шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%. Анатолия Гриценко готовы поддержать 6,4%, Олега Ляшко – 6,3%. Вместе с тем среди тех, кто собирается идти на выборы, с кандидатом не определились 33,3%, еще 4,8% собираются испортить бюллетень, а 3,6% отказались ответить.

Ранее "Страна" сообщала, что в четверке лидеров предвыборной гонки были Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко.

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