В Лос-Анджелесе прошла 91церемония награждения американской киноакадемии "Оскар". И если результаты были более-менее предсказуемыми, то звездные наряды на красной дорожке потрясли воображение зрителей. "Страна" выбрала самые эпатажные и интересные образы этого года.

Кейси Масгрейвс появилась на красной дорожке в наряде Giambattista Valli - с пышным кринолином нежно-розового цвета.

73-летняя Хелен Миррен появилась в нежном платье от Schiaparelli. Платье отражает несколько трендов весны-лета 2019 (сочетание ярко-розового и кораллового) и эффект tie diy.

Эмилия Кларк в нежно-лиловом платье от Balmain. Отметим, что наряд выглядел легким из-за симметричного кроя, драпировки и шиммера.

Актриса Шарлиз Терон появилась в образе роковой брюнетки в платье Dior небесно-голубого цвета. Наряд с декольте на спине и длинным шлейфом выглядел сексуально и достойно одновременно. Свой образ актриса дополнила украшениями из коллекции Bulgari.

Роскошная Ирина Шейк блистала на красной ковровой дорожке "Оскар" под руку с супругом Брэдли Купером и в восхитительном черном платье с открытой спиной и украшенным золотой бахромой.

Леди Гага, которая стала победительницей в номинации "Лучший саундтрек" с композицией Shallow из фильма "Звезда родилась" появилась на красной дорожке в эффектном черном платье от Alexander McQueen. Образ дополнили кожаные перчатки. К слову, шею Гаги украшало роскошное бриллиантовое колье Tiffany&Co. с желтым бриллиантом весом в 128 карат и стоимостью 30 миллионов долларов.

Впрочем, поклонники иконы стиля не смогли простить Гаге такое количество автозагара.

Вся в ярко-серебристом, словно гостья из будущего, явилась на церемонию Оскар латиноамериканская певица Дженнифер Лопес. Она выбрала закрытый наряд от Tom Ford.

Актриса Бри Ларсон появилась в платье от Celine by Hedi Slimane. Актриса сделала ставку на серебряное платье с американской проймой и высоким разрезом. В этом сезоне это беспроигрышное решение.

Гленн Клоуз в Carolina Herrera выглядела ослепительно, словно золотая статуэтка "Оскара". 71-летняя актриса выбрала золотое платье-жакет длиной макси, комбинированное с длинным кейпом.

Актриса из "Безумно богатых азиатов" Мишель Йео затмила всех блестящим нарядом от ливанского модного дома Elie Saab. Платье выделялось вышивкой и бежевым подолом в сочетании с массивным бриллиантовым браслетом на запястье.

Впрочем, актрисы продолжали эпатировать гостей и на вечеринке после вручения премии "Оскар". Так, 30-летняя актриса и певица Зои Кравиц появилась в прозрачном бюстгальтере и золотом металлическом топе-кольчуге, через который просвечивалась ее обнаженная грудь. Также на девушке была черная узкая юбка в пол. Свой наряд она дополнила черной сумкой с кисточкой французского модного дома Yves Saint Laurent.

Впрочем, лучше всего запомнился наряд актера и певца из США - Билли Портера, который пришел на мероприятие одновременно в смокинге и в платье, выпустив на красную дорожку дрэг культуру. Мужчина появился в бархатном платье, которое дополнил пиджаком и бабочкой.

Отметим, что наряд одной из фавориток "Оскара" Рэйчел Вайс в платье Givenchy с кожаными вставками поклонники раскритиковали. Также они остались недовольны нарядом Сары Полсон.

Еще одним модным провалом на "Оскаре" назвали наряд Эммы Стоун. Коричневое платье от Louis Vuitton беспощадные пользователи Twitter вовсю сравнивают с тараканом за расцветку.

Все фото: instagram.com/mtv, instagram.com/britishvogue

Как сообщала "Страна", лучшей актрисой Оскара-2019 стала Оливия Колман за роль в "Фаворитке". Также мы публиковали полный список победителей церемонии.