В понедельник, 25 февраля, в 14:00 в свободную продажу поступают билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы киевского Динамо против лондонского Челси (первая встреча команд пройдет в Англии 7 марта - Прим.Ред.). Ответная игра состоится в четверг, 14 марта, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.

На домашнюю встречу Динамо - Челси доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен, передает пресс-служба "бело-синих".

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Продажа билетов будет осуществляться в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать дополнительная касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "бессарабских ворот").

В клубе напоминают, что у посетителей матчей на НСК "Олимпийский" теперь нет необходимости распечатывать билеты, приобретенные в интернете. На стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты непосредственно с экранов мобильных устройств - смартфонов, планшетов.

Ранее "Страна" сообщала, где 25 февраля смотреть матчи УПЛ Динамо - Заря и Шахтер - Александрия.