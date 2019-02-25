В понедельник, 25 февраля, около 500 нотариусов под стенами Кабмина Украины участвуют в акции протеста, которая проходит под лозунгом "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем" и направлена против действий Министерства юстиции.

Трансляцию митинга ведет Нотариальная палата на своей странице в социальной сети Facebook.

Протестующие нотариусы держат флаги Украины и Нотариальной палаты и требуют отмены дополнительного тестирования, введенного Минюстом для нотариусов, лишенных доступа к реестрам. По мнению митингующих, такими действиями Минюст пытается сделать украинских нотариусов подконтрольными ему.

Фото: ukranews.com

Напомним, что Нотариальная палата анонсировала проведение акции в конце прошлой недели и заявляла о том, что нотариусы по всей Украине в понедельник, 25 февраля, не выйдут на работу и таким образом поддержат акцию протеста.

Ранее "Страна" писала о том, что бдительный нотариус сдал в полицию мошенников, которые пытались присвоить чужую квартиру в Киеве. Также мы сообщали, что в Раде предложили обязать нотариусов снимать своих клиентов на камеру.