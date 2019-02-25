Стали известны подробности драки и стрельбы 24 февраля на АЗС в селе Стоянка Киево-Святошинского района. Инцидент произошел из-за поздравления с праздником 23 февраля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Между водителями произошел словесный конфликт из-за поздравления с советским праздником. Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов из травмата в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении", - отмечают в полиции.

Потерпевший 34-летний житель столицы получил огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы. Пострадал также и нападавший. У него медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы. Обоих участников инцидента задержали, они находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено 2 уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Теперь обоим участникам драки со стрельбой грозит до семи лет лишения свободы.

В то же время издание Obozrevatel, со ссылкой на собственных источников в МВД, сообщает, что задержанным за стрельбу на заправке оказался экс топ-менеджер Нафтогаза и бывший депутат Житомирского горсовета Михаил Заславский.

Фото: meta.ua

При этом Факты сообщают, что 34-летний киевлянин зашел в кафе в тот момент, когда персонал этого заведения отмечал 23 февраля. Мужчине это не понравилось, и он сделал работникам кафе замечание. Началась ссора. В этот момент в кафе вошел 59-летний местный житель, который стал заступаться за официантов. Киевлянин вылил на местного жителя стакан кофе и, выйдя на улицу, сел в свой автомобиль.

Однако на этом события не закончились. Местный житель попытался вытащить киевлянина из машины, а когда тот вышел из авто сам, между ними началась драка. В какой-то момент сторонник праздника достал пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, и трижды выстрелил в своего оппонента. Две пули попали киевлянину в спину, а одна по касательной задела голову.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом произошла пальба.

Также мы писали о том, что полиция задержала стрелка, который едва не убил человека у заправки в селе под Киевом.