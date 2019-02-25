В понедельник, 25 февраля, свои выступления в чемпионате Украины по футболу после зимнего перерыва начнут наши гранды - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Центральный матч 19 тура УПЛ безусловно пройдет в Харькове. Чемпион Украины и лидер текущего первенства, Шахтер (45 очков) будет принимать команду, идущую на третьем месте - Александрию (36 очков).

"Горняки" расстроены вылетом из Лиги Европы и наверняка попробуют хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Матч начнется в 19.00 и в прямом эфире его покажет канал Футбол 1.

А вот киевские динамовцы, идущие в турнирной таблице вторыми (38 очков) сегодня в Киеве сыграют с луганской Зарей (4 место, 28 очков). Киевляне в прекрасном расположении духа после выхода в 1/8 Лиги Европы, и наверняка порадуют фанатов яркой игрой. Эту встречу в прямом эфире покажет канал 2+2. Начало матча в 18.30.