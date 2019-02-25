Американский актер и певец Билли Портер пришел на церемонию вручения кинопремии "Оскар" в длинном бархатном платье. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что пышное черное платье для Портера сшил дизайнер Кристиан Сириано - самый юный победитель проекта "Подиум". Свой неоднозначный наряд актер дополнил черным болеро, которое похоже на укороченный мужской пиджак.

Фото: Getty Images

На мероприятие актер пришел в сопровождении своего супруга Адама Портера-Смита.

В феврале 49-летний Портер уже надевал платье от Calvin Klein в Американском институте киноискусства. Актер продвигает гендерно-нейтральный стиль одежды.

Билли Портер снялся в таких американских кинолентах, как "Ноэль", "Отжиг", "Закон и порядок", "Американская история ужасов". В 1997 году вышел мультфильм "Анастасия", в котором он озвучил нескольких персонажей.

Ранее "Страна" писала о том, что лучшим фильмом Оскара 2019 стала драма о расовой дискриминации "Зеленая книга".

Также мы сообщали, что NASA поздравила актеров фильма "Человек на Луне" с Оскаром.