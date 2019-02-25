Во вторник, 26 февраля, Украину настигнет порывистый ветер, достигающий 15-20 метров в секунду и может появиться мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Мокрый снег ожидается практически везде, только к западу и югу Украины осадки дойдут вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом. Ближайшей ночью ожидается 0...3 мороза, завтра днем ​​0...+3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем ​​+3...+7 градусов.

В Киеве завтра - мокрый снег, местами дождь. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от +1 тепла до -1 мороза, днем ​​0...+3 градуса.

По предварительным прогнозам, более оптимистично потепление начнется 4 марта.





Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Напомним, 25 февраля в Украину придет незначительное потепление: с юго-запада будет давить антициклон, а с севера – циклон. Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами.

Краткосрочное потепление сменится мокрым снегом и дождями, на востоке выпадет небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.