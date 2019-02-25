Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что их начали постоянно преследовать и угрожать им после того, как председателю облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Об этом 25 февраля сказано на странице сообщества в Facebook.

"В течение последних двух недель члены инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк" терпят системное давление", - отметили в соцсети активисты, не называя имен.

В частности, инициаторы группы утверждают, что за это время:

Нескольким из них передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД. Замечена "наружка" за двумя из активистами. За двумя активистами постоянно ездят машины с херсонскими номерами. Нескольким активистам ломали дверные замки в квартирах, но не смогли попасть внутрь. Происходят атаки на рабочие электронные ресурсы. Активисты также начали регулярно получать странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться "как можно скорее" от незнакомцев".

Активисты утверждают, что осмелились заявить о давлении публично после того, как в квартиру к одному из них "показательно ворвались, ничего не украли, а просто устроили беспорядок с целью запугивания". Они сообщают, что начались преследования "в один момент", когда объявили о подозрении одному из заказчиков убийства Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Отмечается, что давление усилилось после выхода Мангера под залог. "Мы хотели бы предупредить общественность о том, что никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ. Никто из нас также не имеет суицидальных намерений", - говорится в заявлении активистов.

Скриншот: facebook.com/gandziukgate

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. 4 ноября Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Мангер рассказал, что у Гандзюк был конфликт с президентом.

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