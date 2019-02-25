В здании городского совета Херсона активисты устроили митинг против переименования улицы в честь местной активистки Екатерины Гандзюк, в его ходе акции облили водой мэра города Владимира Миколаенко, сообщает Громадське.

Акция началась сегодня утром. На нее пришли в горсовет около 30 человек.

Фото: hromadske.ua

Митингующие недовольны тем, что раньше улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса. "Она не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в Украине, а тем более в Херсоне, в ее родном городе, где очень много плохого о ней помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не хотела, чтобы мы назвали именем погибшего героя Руслана Сторчеуса" - заявили женщины.

У міськраді Херсона відбувається мітинг проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

Видео: twitter.com

22 февраля в Херсоне решили переименовать улицу Лютеранскую на улицу имени Гандзюк. За это решение проголосовали 38 депутатов. 31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице.

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