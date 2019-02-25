Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что убитая активистка Екатерина Гандзюк имела конфликты с различными структурами власти, включая президента. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - заявил Мангер.

Также Мангер заявил, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (выехал из Украины после задержания первых подозреваемых – прим. ред.). "Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он (Левин – прим. ред.) общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемого. Но из-за того, что в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него", - заявил глава Херсонского облсовета.

Владислав Мангер. Фото: pravda.com.ua

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел."Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава СБУ Херсонской области Данил Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии Батькивщина. Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ. "Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета. Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. 4 ноября Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция нашла электронный браслет и надела его на Мангера. Также мы писали о том, что Мангер вышел на работу в прошлый понедельник.