В понедельник, 25 февраля, утром на территории так называемой "ДНР" в Макеевке прогремел взрыв. По данным телеграм-канала WarGonzo, было приведено в действие взрывное устройство неустановленного типа. В результате взрыва поврежден автомобиль. На месте происшествия работает следственная группа.

"В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был делитант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 08:10 утра", - говорится в сообщении.

Фото: telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе, проезжая через КПП "Еленовка", взорвался микроавтобус. Два человека погибли.

Также мы сообщали, что в так называемой "ДНР" опровергли версию, что взрывы в Донецке устроили украинские беспилотники.