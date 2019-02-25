Организаторы Евровидения следят за скандалом вокруг конкурса в Украине, но отмечают, что взгляды артистов вне сцены не имеют значения. Об этом продюсер Евровидения Йон Ола Санд (Jon Ola Sand) рассказал "Стране".

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов", - сказал он и подчеркнул, что "конкурс "Евровидение" не может быть политическим". "Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария", - отметил продюсер.

По его словам, "он рассматривает эту ситуацию с коллегами". "На данный момент не думаю, что эта позиция изменится, мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины", - отметил Йон Ола Санд.

Напомним, сначала дуэт Анна Мария заявил, что Крым Украина просто потеряла, а затем победительницу Maruv украинские власти пригрозили не пускать на конкурс из-за гастролей в России.

Ранее "Страна" сообщала, почему концерты в России не помешали, а даже помогли MARUV победить в нацотборе на Евровидение.

Также мы писали о том, что Mаruv дали сутки, чтобы решить: Евровидение в Израиле или концерты в России.