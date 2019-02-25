В ночь на 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор частного хозяйства председателя Ровенского горсуда, после чего домовладение обстреляли из автомата. Об этом сообщается на сайте ГУ НП Ровенской области.

Уточняется, что неизвестный бросил гранату во двор дома около 01:55. В результате взрыва поврежден фасад дома.

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5", - уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. В полиции добавили, что никто не пострадал.

Правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них - профессиональная деятельность судьи.

По факту посягательства на жизнь судьи, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Фото: rv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно ночью неизвестный бросил гранату РГД-5 в дом, где находилась семья.

Также мы сообщали, что на Печерске в Киеве из-за угрозы взрыва гранаты перекрыли улицу.