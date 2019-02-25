Сегодня вечером, 25 февраля, возможны изменения в работе столичного метро из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Заря (Луганск). Об этом сообщает официальный сайт Киевского метрополитена.

Футбольный матч начнется в 18:30, и после его окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" может быть ограничен.

Отметим, что поединок между второй и четвертой на сегодняшний день командами УПЛ может оказать существенное влияние на исход борьбы за чемпионский титул, за путевки в еврокубки в целом и в Лигу чемпионов в частности.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за матча Динамо - Олимпиакос продлили работу метро на 1 час.

Также мы писали о том, что разгромленную вандалом выставку о Шевченко в метро Киева решили досрочно прекратить.