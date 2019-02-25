Утром 25 февраля СБУ и военная прокуратура задержала бывшего главу Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Владимира Заману. У него проводят обыски.

Позже стало известно, что Замане вручили "пидозру" в госизмене. Как конкретно он изменил родине - пока не сообщается. Но это явно только начало закручивающейся истории.

Несколько дней назад Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту госизмены бывших руководителей Минобороны. Видимо, по этому делу проходит и Замана.

Интересно, что генерал-полковник был активным критиком новой украинской власти. Он обвинял Турчинова в сдаче Крыма, а Порошенко - в попытке сорвать выборы военным положением.

При этом Замана считается одним из военных, которые отказались проводить силовую зачистку Майдана. То есть по сути помог прийти к власти тем, кто сейчас его пытается посадить.

"Страна" вспомнила, чем известен генерал-полковник.

Путь в Генштаб

Проверка деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба до 2014 года началась в Украине в феврале. "Страна" собрала информацию о том, что известно об экс-командующем Генштаба ВСУ Владимире Замане и его работе.

Владимиру Замане - 59 лет. Он родился в селе Обмыш Черниговской области. Учился в Харьковском гвардейском училище. В советское время служил в Германии, командовал танковым батальоном в Туркестанском военном округе.

После провозглашения независимости Украины окончил Военную академию бронетанковых войск им. Р. Малиновского и Национальную академию обороны Украины. После окончания Нацакадемии в 2004 году пошел на повышение. Был назначен заместителем командующего корпуса. Затем командовал шестым гвардейским армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. В 2006 году получил звание генерал-лейтенанта.

В феврале 2012 года стал начальником Генерального штаба, главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. В этом же году получил звание генерал-полковника. Был уволен спустя два года, в феврале 2014-го. Это произошло после того, как он отказался задействовать украинскую армию в зачистке Киева от участников Евромайдана.

"Лично от имени президента на применение Вооруженных сил я приказ не получал. Ни устный, ни письменный. Но к тому времени власти уже объявили о начале АТО, Генштаб получал приказы от антитеррористического центра, куда входили и представители Минобороны. Как только я получил приказ задействовать армию в АТО, отказался его выполнять, поскольку, согласно действовавшему законодательству, Вооруженные силы не могли быть привлечены для ограничения прав и свобод граждан", - заявил военный в интервью "Гордону".

При этом он уточнил, что после его ухода армия в АТО была привлечена законно, поскольку в закон были внесены изменения. Кроме того, возникла внешняя угроза, которая грозила неприкосновенности государства.

Стать министром после Евромайдана помешал компромат

После отстранения от власти Януковича, спустя три после увольнения, Замана был назначен Верховной Радой уполномоченным по надзору за деятельностью Минобороны - видимо, в благодарность за то, что не стал разгонять протесты. А сразу же после его назначения, 22 февраля, генерал Замана сообщил журналистам, что вся армия поддерживает Евромайдан.

После прихода новой власти, Замана, по собственным словам, едва не стал министром обороны, но помешал всплывший компромат и партийные квоты - вместо него главой МО стал "свободовец" Игорь Тенюх, при котором и "уплыл" Крым.

В компромате утверждалось что Замана коррупционер и взяточник. Якобы его двухэтажный коттедж на берегу Азовского моря был построен за счет денег и стройматериалов, которые выделялись на нужды Запорожского военного комиссариата.

Также сообщалось, что, когда Замана возглавлял Генштаб, то привлекал военную технику и военных для строительства своей дачи в Черниговской области.

Генерала также обвинили в использовании служебного положения, когда он назначил свою дочь от первого брака на должность старшего офицера отдела финансового и соцобеспечения Полтавского областного военкомата. При этом,в нарушении правил, ее оформили на работу во время беременности. А уже через несколько дней она ушла в декретный отпуск.

Сам генерал заявлял, что досье на него состряпали год назад, когда он возглавил операцию по поиску нелегального российского разведывательного буя в Черном море, который был установлен в Севастополе и записывал шумы кораблей, входивших в бухту. Операция длилась неделю. Были уничтожены кабели, питавшие российский буй, но сам аппарат так и не обнаружили.

Владимир Замана заявлял, что подозревает, что военная контрразведка СБУ слила информацию россиянам в первый же день.

В марте 2014-го Замана был уволен в запас. В декабре 2018 года был включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Суд по Януковичу

Владимир Замана принимал участие в заседаниях суда по делу о госизмене Януковича. Он дал показания, как свидетель обвинения. Но наговорил много такого, что сыграло это больше на руку защите.

Экс-глава Генштаба заявил, что в Крыму не готовились военные части, хотя это нужно было делать. "Необходимо было политическое решение. Оно не было принято. И при попытке захвата нужно было применять оружие", - сказал на суде Замана.

При этом описывая боеготовность армии зимой 2014 года, когда начали разворачиваться неблагоприятные события в Крыму, он сказал, что наблюдались проблемы, хотя в целом ВСУ были боеспособны.

"Общая численность 163 тыс., около 100 тыс. были боеспособные", - сказал Замана, добавив, что в Крыму находились около 12 тысяч украинских военных всех родов войск.

Он также заявил, что перед аннексией Крыма у военкоматов на полуострове "выстроились очереди из украинцев", которых можно было мобилизовать и помешать захвату. Также он сказал, что новой власти в это время было не до Крыма, потому что там делили портфели. А Крым сдали без единого выстрела.

Также он заявил, что в феврале 2014 года экс-министр обороны Павел Лебедев и бывший генпрокурор Виктор Пшонка хотели применить ВСУ против Евромайдана в Киеве.

Как Замана критиковал Турчинова

Суд по Януковичу подводит к объяснению, почему между Заманой и властью пробежала черная кошка.

В последнее время бывший генштабист постоянно критиковал власть, пришедшую на волне Майдана. Особенно от него доставалось секретарю СНБО Александру Турчинову. Он обвинял его - ни много, ни мало - в сдаче Крыма.

Так, Замана был участником заседания у Турчинова - уже и.о. президента - 1 марта 2014 года, в разгар аннексии полуострова. По словам генерала, квазипрезидент заявил ему лично, что воевать в Крыму никто не будет, поскольку этого не хочет Запад.

Подробное интервью о совещании у Турчинова Замана давал "Стране".

"28 февраля был вызван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации", - сказал Замана.

По его словам, он имел "жесткий разговор" с Турчиновым. "Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - сказал Замана.

В СНБО тогда резко отреагировали на слова экс-начальника Генштаба. Турчинов назвал слова Заманы ложью и заявил, что войска были приведены в полную боевую готовность. Более того - заседание СНБО, о котором рассказывал военный, якобы вообще не проводилось.

Замана же высказал и более крамольную мысль. По его мнению, новая власть Украины послушалась Запада и не ответила на агрессию совсем не из боязни потерпеть поражение.

"Тогда мы попали в чужую игру. Западу было выгодно использовать сложившуюся в Крыму ситуацию для того, чтобы ввести санкции против России и ослабить ее", - считает генерал.

То есть Владимир Замана прямо говорит, что Крым был сдан украинской властью намеренно, чтобы поддержать антироссийскую кампанию США.

Также генерал пересказывал слухи о разговоре Турчинова с Путиным. "Якобы у Александра Турчинова в тот период была беседа по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По слухам, последний о чем-то его предупреждал. И, якобы, Турчинов струсил", - рассказал "Стране" Замана в 2017 году.

Выпад против Порошенко

Но не только Турчнова критиковал Владимир Замана. После захвата украинских катеров у берегов Крыма, он заявил, что ввод военного положения - это предвыборная технология власти. Это был понятный намек на Петра Порошенко.

"Когда Крым аннексировали, не вводили военное положение. Когда Донбасс захватывали, не вводили военное положение. Зато сейчас грозятся ввести, как раз перед президентскими выборами. У меня лично закрадываются сомнения. Какие? В адекватности подобных действий. Скорее всего, желание ввести военное положение связано с попыткой сорвать или отсрочить президентские выборы, а не дать эффективный отпор врагу", сказал Замана "Гордону".

Он не исключал, что сценарий введения военного положения был разработан задолго до событий в Керченском проливе.

"Сейчас введение военного положения надо рассматривать как один из этапов президентской кампании, не более. Во время режима военного положения в стране не проводятся никакие выборы: ни местные, ни парламентские, ни президентские. Нападение на наши украинские катера было вчера утром, решение о возможном вводе военного положения принято уже ночью. Предполагаю, что сценарий введения военного положения давно был, а теперь появился повод вытащить эту заготовку и использовать в рамках избирательной кампании. Это игра на грани фола, любая ошибка будет дорого стоит руководству государства", отметил Замана.

По его мнению, нынешний правящий режим оказался ничем не лучше власти Виктора Януковича.

"Люди давно научились отличать реальные шаги в защиту государства от имитации и избирательного пиара. Времени для серьезных изменений в стране было достаточно. Никаких изменений нет. Да, режим Януковича нужно было убирать, но этот режим ничем не лучше. И все это понимают. Есть точка невозврата, мы к ней очень активно приближаемся. Сегодняшняя власть понимает: если не сохранит свои посты, будет уничтожена. Поэтому эта власть пойдет на все. Что мы сейчас и наблюдаем", - резюмировал Замана.