На фоне скандала с украинской участницей Евровидения-2019, певицей Maruv, выяснилось, что победительница песенного еврошоу-2016 Джамала, которая, по ее словам, крайне негативно восприняла аннексию Крыма, встретила Новый 2015 год на вечеринке в Сочи.

Соответствующие фото выложено на портале светской хроники geometria.ru.

На снимках Джамала в коротком белом платье с обнаженными плечами поет на сцене ресторана. Исполнительница находится в хорошем настроении. Гости в момент ее выступления пьют, закусывают и аплодируют артистке.

Фото: geometria.ru

Ранее "Страна" сообщала, почему концерты в России не помешали, а даже помогли Mаruv победить в нацотборе на Евровидение.

Также мы писали о том, что Mаruv дали сутки, чтобы решить: Евровидение в Израиле или концерты в России.