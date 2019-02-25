Утром в понедельник, 25 февраля, в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75). Военное судно пришвартовалось у 16-го причала Морвокзала. По предварительной информации, оно пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно. Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Donald Cook" вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил.

"Donald Cook" впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в наш порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях "Sea Breeze -2015". В апреле 2014 года, в разгар российского захвата Крыма, находился в румынской Констанце.

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января "Donald Cook" пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

Фото: dumskaya.net

"Donald Cook" относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

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