Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 22 февраля завершило расследование в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, которая причастна к хищению 2 млн гривен, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, которые с военной точки зрения, не пригодны для этого типа сооружений. Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2 млн грн", - заявили в НАБУ.

Расследование указанных фактов была начато детективами НАБУ в ноябре 2017 года после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в Бюро. Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением", наказание до шести лет тюрьмы).

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