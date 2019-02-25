В Ереване, 25 февраля, произошло огненное ЧП. Здесь горит первый корпус правительства Армении. Об этом сообщает NEWS.am.

Звонок о беде поступил в 09:03 в службу 911. "На место пожара, которому присвоена вторая степень сложности, выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления", - завяили спасатели.

Позднее стало известно, что пожар потушили. "Сгорело офисное имущество: частично - стул, шкаф и бумаги, а также один линейный метр кабеля. В результате инцидента пострадавших нет", - отмечается в сообщении Новой Армении.

Ранее "Страна" сообщала, что Никол Пашинян официально стал премьер-министром Армении.

Также мы писали о том, что на внеочередных выбора в парламент Армении блок Пашиняна победил с огромным отрывом.