Запорожская атомная электростанция (Энергодар, Запорожская область) в понедельник, 25 февраля, в 07:30 отключила энергоблок №3 от сети из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора. Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС.

"25 февраля 2019 года в 07:30 энергоблок №3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети", - говорится в сообщении.

Сейчас на ЗАЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4 315 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Ранее "Страна" писала о том, что неизвестный угрожал взорвать аэропорт и АЭС под Ровно и требовал приезда Порошенко.

Также мы сообщали, что ученые пересчитали редких птиц, зимующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.