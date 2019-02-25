Сегодня утром, 25 февраля, СБУ совместно со следователями военной прокуратуры задержала за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана.

Об этом УНН стало известно из собственных источников в силовых структурах.

В настоящее время у Замана продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Владимир Замана, фото: gordonua.com

Напомним Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ открыли дело против бывших глав Минобороны. Возможно, в госизмене обвиняют и Гриценко.

Также мы рассказывали, что прокуратура открыла дело о госизмене посла Украины в Канаде Шевченко.