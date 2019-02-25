В парламенте обнародовали план работы нардепов на эту неделю с 26 февраля по 1 марта. Об этом идет речь в опубликованной на сайте Рады недельной повестке.

Во вторник, 26 февраля, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о штрафах за хостелы в многоэтажках (документ начали обсуждать еще на прошлой неделе, но голосование не состоялось).

Затем планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта об усилении социальной защищенности жертв политических репрессий.

После этого в плане работы - блок вопросов нацбезопасности и обороны, в частности обозначенный как неотложный президентский законопроект о допуске иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2019 году.

Планируется рассмотрение в первом чтении основного и альтернативного проектов, направленных на бесперебойную поставку электроэнергии местным коммунальным предприятиям по установленным тарифам.

Не исключено, что в этот раз парламент урегулирует деятельность Государственного бюро расследований.

В первом чтении на рассмотрении четыре варианта законопроекта об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Кроме того, Раде предлагают внести изменения в УПК относительно заочного расследования, об этом ранее просил генпрокурор Юрий Луценко.

На рассмотрении депутатов проект постановления "об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года".

План работы на вторник, 26 февраля, содержит и ряд законодательных актов, до которых у нардепов уже долгое время не доходят руки: обращение с радиоактивными отходами, с бытовыми отходами; назначение внеочередных выборов сельских и поселковых голов, переименование ряда сел.

Среда, 27 февраля, должна стать днем ратификаций. В повестке - ратификация меморандума с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Рада планирует ратифицировать протоколы с Турцией и Великобританией касательно избежания двойного налогообложения, а также соглашение с Катаром на эту же тему.

Также у парламента будет возможность выразить свою позицию насчет присоединения Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения фильмов Eurimages.

Депутаты намерены ратифицировать договора с Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных.

В план работы также включен законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг во втором чтении. Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 28 февраля, Верховная Рада намерена начать рассмотрение законопроекта № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Также народные депутаты планируют начать работу с двух законопроектов в первом чтении - евроинтеграционных изменений в Таможенный кодекс и касательно доступа НАПК к необходимой информации.

После этого - блок экологических законопроектов, в частности о выбросах парниковых газов.

Уже несколько раз попадали в план работы на неделю неотложный президентский и депутатский альтернативный законопроекты об адвокатуре и адвокатской деятельности.

В повестке дня также проект закона об идентификации и регистрации животных.

Возможно, на этот раз нардепы ратифицируют соглашение с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

В планах на четверг и рассмотрение правительственного законопроекта о праве подавать заявления о браке, разводе и т.п. в электронном виде, а также сокращении сроков рассмотрения документов.

Также запланирован еще один блок вопросов нацбезопасности, в частности о социальных гарантиях для военнослужащих.

В пятницу, 1 марта, традиционно состоится Час вопросов к правительству, также зачитают депутатские запросы.

Ранее "Страна" писала о том, что Туск выступил в Раде на украинском и посоветовал власти обойти искушения национализмом.

Также мы сообщали, что Рада призвали НАТО дать Украине план действий.