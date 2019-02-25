Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина (вдова актера и режиссера Василия Шукшина - Прим.Ред.), жена заслуженного артиста России Бари Алибасова угодила в больницу Москвы с подозрением на инфаркт.

Однако сам Бари Алибасов опроверг сообщения некоторых СМИ, что его жена находится в тяжелом состоянии, об этом передает портал 360.

"Нормально она себя чувствует, нормально... Просто был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице", - пояснил Бари Алибасов.

Информацию об инфаркте продюсер не подтвердил, назвав ее не соответствующей действительности.

О том, что у Федосеевой-Шукшиной проблемы с сердцем, ранее рассказали московские СМИ. Актриса якобы пожаловалась на боли в груди в воскресенье, 24 февраля, а потом ее экстренно госпитализировали.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной - пятый.