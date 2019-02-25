В Киевской области во время получения взятки задержали полицейского, который в обмен на денежное вознаграждение обещал помочь избежать наказания. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел в Белоцерковском районе. Местный оперуполномоченный уголовного розыска пообещал фигуранту дела помочь избежать наказания за нанесение телесных повреждений другому человеку. Свои услуги полицейский оценил в 3 тысячи долларов.

Оперативника, а также посредника этой "сделки" задержали во время передачи денег. Сейчас решается вопрос о сообщении оперу подозрения по статье "Вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом".

Правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области задержали полковника ВСУ на взятке $10 тысяч.

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