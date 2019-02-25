Нацбанк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 25 февраля 2019 года. В частности, курс доллара составил 27,01 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом говорится на сайте регулятора.

А вот евро упал в цене на 6 копеек и его курс евро составляет 30,59 грн за единицу европейской валюты.

Российский рубль незначительно подорожал - 0,412 грн за единицу российской валюты.

Официальный курс валют на 25 февраля установлен на следующем уровне:

1 дололар - 27,01731200 (+ 0,01468200);

1 евро - 30, 59710600 (-0,06168000);

1 рубль - 0,41238000 (+0,00038000).

Ранее "Страна" писала о том, что курс доллара начнет расти на следующей неделе из-за миллиардных выплат по НДС.

Также мы сообщали, что украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.

