Курс НБУ на 25 февраля. Доллар чуть-чуть подорожал, а евро просело на 6 копеек
Нацбанк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 25 февраля 2019 года. В частности, курс доллара составил 27,01 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом говорится на сайте регулятора.
А вот евро упал в цене на 6 копеек и его курс евро составляет 30,59 грн за единицу европейской валюты.
Российский рубль незначительно подорожал - 0,412 грн за единицу российской валюты.
Официальный курс валют на 25 февраля установлен на следующем уровне:
- 1 дололар - 27,01731200 (+ 0,01468200);
- 1 евро - 30, 59710600 (-0,06168000);
- 1 рубль - 0,41238000 (+0,00038000).
Ранее "Страна" писала о том, что курс доллара начнет расти на следующей неделе из-за миллиардных выплат по НДС.
Также мы сообщали, что украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.