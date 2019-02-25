В понедельник, 25 февраля, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Лишь в восточных областях прогнозируют небольшой дождь со снегом. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

После ночных морозов синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюсовых отметок. Теплее всего будет на западе Украины. В частности, во Львовской области и в Прикарпатье воздух прогреется до +7...+9 градусов. А холоднее всего - на востоке, где столбики термометра днем не поднимутся выше +3.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице на левобережье и в Карпатах.

В Киеве сегодня днем будет до +6 градусов, без осадков.

Ранее "Страна" писала о том, что львовский сурок Маруся обещает Украине раннюю весну и ждет жениха из Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что синоптик предупредила об обманчивом потеплении в Украине.