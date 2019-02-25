В Ханое, где пройдет второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, принимают беспрецедентные меры безопасности. Причем спецслужбы предпочитают лишний раз перестраховаться. Так, например, от греха подальше, австралийского двойника Ким Чен Ына, представляющегося как Говард Х, выслали из Вьетнама всего за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на Reuters.

По словам двойника, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.

"У северокорейцев абсолютно нет чувства юмора. Сатира - мощное оружие против любой диктатуры", - сказал Говард Х.

Напомним, что саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля.

У двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту саммита США-КНДР.