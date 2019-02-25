Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", который вошел в акваторию Черного моря еще 19 февраля, в настоящее время подходит к Одессе, и сегодня, 25 февраля пришвартуется в ее порту.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов.

Американский эсминец несет на борту до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным военного ведомства Турции, на минувшей неделе американский корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих".

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.

После захода "Дональда Кука" в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные сразу начали отслеживать пребывание американского эсминца. "Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна легенда учений Sea Breeze - 2019, в которых примет участие эсминец "Дональд Кук".