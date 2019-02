Американское космическое агентство NASA первым поздравило авторский коллектив фильма "Человек на Луне" (First Man) с присуждением статуэтки "Оскар" за лучшие визуальные спецэффекты. Об этом NASA сообщило в своем официальном Twitter.

"Наши поздравления First Man с наградой "Оскар" за визуальные эффекты. Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки на Луну, теперь вы видите, каким хитом на киноэкране является наша историческая миссия на Луну", - отметили в пресс-службе NASA.

Congratulations to @FirstManMovie on your visual effects #Oscars win. As we celebrate the #Apollo50th anniversary this year, see how the historic Moon mission hit the big screen: https://t.co/Jjs3wZdOYU

Learn more about the #Apollo50th anniversary: https://t.co/LYmABrlzYe pic.twitter.com/1BwLUDaWsd