ЦИК Молдовы успел обработать на этот час 90% бюллетеней и выдал новые предварительные данные по лидерам выборов в парламент республики.

Лидирует на выборах партия социалистов Республики Молдова, набирающая 31,69% голосов. Оппозиционный блок Acum ("Сейчас") набирает 25,06% голосов и выходит на второе место, опережая правящую Демократическую партию, за которую проголосовали 24,9% избирателей, передает ТАСС.

Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8,64%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%.

Напомним, что вчера, 24 февраля, в Молдавии выборы в парламент впервые прошли по смешанной системе. Если прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.