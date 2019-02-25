Заявления президента России Владимира Путина о новом сверхоружии, которое будет нацеленно на конкретные объекты в США не остались без внимания американской стороны.

Госсекретарь Майкл Помпео в интервью каналу CNN прокомментировал очередные предупреждения от Кремля. По мнению госсекретаря эти угрозы о последствиях для США является пустыми словами, передает Укринформ.

"Да, Путин еще раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, безусловно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал он.

Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушила именно Россия.

"Россия нарушила этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - отметил госсекретарь.

США еще 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Напомним, что во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил о новом российском оружии. В частности, глава Кремля рассказал о новой гиперзвуковой ракете "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".