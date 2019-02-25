Трамп очень рассчитывает на прорыв после встречи с Ким Чен Ыном тет-а-тет
Президент США Дональд Трамп очень рассчитывает на то, что на втором саммите встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом передает пресс-служба Белого дома.
Трамп отметил, что он "счастлив", пока в Северной Корее не проводятся ядерные и ракетные испытания.
"Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен в этом. Что произойдет, я не могу вам сказать. Но у меня с Ким Чен Ыном очень, очень хорошие отношения и особенные чувства…", - заявил Трамп.
Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое два дня 27 и 28 февраля.
Ранее "Страна" сообщала, что в США Трампа назвали худшим актером и вручили "Золотую малину".
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