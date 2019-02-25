Президент США Дональд Трамп очень рассчитывает на то, что на втором саммите встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Трамп отметил, что он "счастлив", пока в Северной Корее не проводятся ядерные и ракетные испытания.

"Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен в этом. Что произойдет, я не могу вам сказать. Но у меня с Ким Чен Ыном очень, очень хорошие отношения и особенные чувства…", - заявил Трамп.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое два дня 27 и 28 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что в США Трампа назвали худшим актером и вручили "Золотую малину".