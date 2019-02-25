На церемонии награждения "Оскар" 2019 в номинации "Лучшая актриса" победила Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка". Там она сыграла болезненную и странную королеву Анну.

Оливии Колман 45 лет, это ее первая номинация на "Оскар", и сразу же - победа.

Фильм "Фаворитка" в этом году претендовал на "Оскар" в 10-ти номинациях.

«Фавори́тка» — исторический фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Главные роли исполняют Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.

Начало 18 века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в Королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло.

Для Эбигейл это - шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути.

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спала и вела онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".