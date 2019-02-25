Церемония "Оскар-2019" подошла к концу. "Страна" публикует полный список победителей во всех номинациях.

  • Лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг ("Если бы Бил-стрит могла заговорить")
  • Лучший полнометражный документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo)
  • Лучший грим и прически – "Власть"
  • Лучшие костюмы – "Черная пантера"
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера" 
  • Лучшая операторская работа – "Рома"
  • Лучший звуковой монтаж – "Богемская рапсодия"
  • Лучшее сведение звука – "Богемская рапсодия"
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Рома"
  • Лучший монтаж – "Богемская рапсодия"
  • Лучший актер второго плана – Махершалла Али ("Зеленая книга")
  • Лучший анимационный полнометражный фильм – "Спайдермен"
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – "Бао"
  • Лучший документальный короткометражный фильм – "Period. End Of Sentence"
  • Лучшие визуальные эффекты – "Первый человек на Луне"
  • Лучший игровой короткометражный фильм – Skin
  • Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"
  • Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец"
  • Лучшая музыка – "Черная пантера"
  • Лучшая песня – Shallow ("Звезда родилась")
  • Лучший актер – Рами Малек ("Богемская рапсодия")
  • Лучшая актриса – Оливия Колман ("Фаворитка")
  • Лучший режиссер – Альфонсо Куарон ("Рома")
  • Лучший фильм – "Зеленая книга"

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спала и вела онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".

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