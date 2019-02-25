Победители Оскара 2019. Полный список
Церемония "Оскар-2019" подошла к концу. "Страна" публикует полный список победителей во всех номинациях.
- Лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг ("Если бы Бил-стрит могла заговорить")
- Лучший полнометражный документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo)
- Лучший грим и прически – "Власть"
- Лучшие костюмы – "Черная пантера"
- Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"
- Лучшая операторская работа – "Рома"
- Лучший звуковой монтаж – "Богемская рапсодия"
- Лучшее сведение звука – "Богемская рапсодия"
- Лучший фильм на иностранном языке – "Рома"
- Лучший монтаж – "Богемская рапсодия"
- Лучший актер второго плана – Махершалла Али ("Зеленая книга")
- Лучший анимационный полнометражный фильм – "Спайдермен"
- Лучший анимационный короткометражный фильм – "Бао"
- Лучший документальный короткометражный фильм – "Period. End Of Sentence"
- Лучшие визуальные эффекты – "Первый человек на Луне"
- Лучший игровой короткометражный фильм – Skin
- Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"
- Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец"
- Лучшая музыка – "Черная пантера"
- Лучшая песня – Shallow ("Звезда родилась")
- Лучший актер – Рами Малек ("Богемская рапсодия")
- Лучшая актриса – Оливия Колман ("Фаворитка")
- Лучший режиссер – Альфонсо Куарон ("Рома")
- Лучший фильм – "Зеленая книга"
Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спала и вела онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".
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