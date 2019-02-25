Церемония "Оскар-2019" подошла к концу. "Страна" публикует полный список победителей во всех номинациях.

Лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг ("Если бы Бил-стрит могла заговорить")

Лучший полнометражный документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo)

Лучший грим и прически – "Власть"

Лучшие костюмы – "Черная пантера"

Лучшая работа художника-постановщика – "Черная пантера"

Лучшая операторская работа – "Рома"

Лучший звуковой монтаж – "Богемская рапсодия"

Лучшее сведение звука – "Богемская рапсодия"

Лучший фильм на иностранном языке – "Рома"

Лучший монтаж – "Богемская рапсодия"

Лучший актер второго плана – Махершалла Али ("Зеленая книга")

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Спайдермен"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Бао"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Period. End Of Sentence"

Лучшие визуальные эффекты – "Первый человек на Луне"

Лучший игровой короткометражный фильм – Skin

Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга"

Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец"

Лучшая музыка – "Черная пантера"

Лучшая песня – Shallow ("Звезда родилась")

Лучший актер – Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Лучшая актриса – Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучший режиссер – Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучший фильм – "Зеленая книга"

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спала и вела онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".