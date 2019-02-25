На церемонии награждения "Оскар" 2019 в номинации "Лучший фильм" победила картина "Зеленая книга".

«Зелёная книга» — американская комедийная биографическая драма режиссёра Питера Фаррелли 2018 года. Картина рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга, между которыми со временем возникает дружба.

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спит и ведет онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".