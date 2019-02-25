В номинации "Лучший актер" на церемонии "Оскар-2019" победил Рами Малек за роль в фильме "Богемская рапсодия", где он перевоплотился в солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

По национальности Рами Малек - египтянин. Ему 37 лет, и он звезда сериала "Мистер Робот".

«Богемская рапсодия» — американо-британский биографический фильм о британской рок-группе Queen.

В центре сюжета фильма находится история становления культовой группы и ее легендарного вокалиста Фредди Меркьюри. Когда-то его звали Фарухом Булсари и он был студентом-художником из семьи эмигрантов-парсов. Увлеченный музыкой Фарух играл в группе Smile, которую переименовал в Queen, а себе взял псевдоним Фредди Меркьюри. Вскоре это имя узнал весь мир. Его необычайный талант вкупе с харизмой и желанием ломать привычные стереотипы сделали Queen одним из самых популярных музыкальных коллективов в истории. Но личность Фредди была далеко не самой простой.

Напомним, сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 91-я церемония вручения "Оскар". "Страна" не спала и вела онлайн-репортаж с Оскара-2019. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".