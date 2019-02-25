В городе Ирпень сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевщины выявили и задокументировали преступную деятельность 54-летнего мужчины, который в одном из частных домов под Киевом занимался выращиванием марихуаны элитных сортов методом гидропоники.

Оперативники обнаружили и изъяли 50 кг измельченной сухой массы наркотического вещества, которую фигурант хранил в пластиковых ведрах. Также уже расфасованную, но уже готовую для продажи марихуану из стеклянных банок подозреваемый продавал по 200 гривен за 1 грамм, упаковывая в специальные пакетики.

Во время обыска полицейские нашли уже подготовленную для продажи марихуану на сумму около 2 млн. гривен по ценам черного рынка.

При дальнейшем детальном осмотре помещения полицейские обнаружили тайную комнату, где по современной технологии выращивались наркотические растения без почвы, методом гидропоники. Помещение также было оборудовано специальными лампами, автономным поливом и регулятором температуры воздуха по последнему слову современной агротехники.

Наркотический аграрий сообщил полицейским, что семена он закупал из-за границы. Каким именно образом и по каким каналам элитный каннабис поступал в окрестности Киева, еще только предстоит выяснить работникам полиции.

Все наркосодержащие растения изъяты и направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, по факту совершения тяжкого преступления открыто 2 уголовных производства по ч. 3 ст. 307 и ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ изменит статус марихуаны в международной классификации и уберет ее из самого жесткого списка, а также о том, что полиция задержала мужчину, который утверждает, что кормил пчел марихуаной для вкусного меда.