В центре Киева 24 февраля произошло ограбление на улице Антоновича, 43, прямо на выходе из гей-клуба "Лифт" воры обокрали пьяного посетителя. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Подозреваемые - трое граждан неславянской внешности (предположительно граждане Грузии). Иностранцы, назвав себя таксистами, завязали с пьяными разговор. Посетители клуба даже в шутку демонстрировали псевдотаксистам свои тату под одеждой. После "дружеских объятий" у одного пьяного посетителя похитили мобильник.

Ранее в центре Киева иностранцы едва не похитили у американца часы за 680 тысяч.

Как сообщала "Страна", в центре Киева ограбили сотрудницу Красного Креста. Происшествие случилось уже за полночь. Сотрудница Красного Креста, прибывшая в Украину из Индии, возвращалась домой по улице Шота Руставели. Ее догнали двое молодчиков, один из них сорвал с ее шеи золотую цепочку, на которой в виде кулона висело золотое кольцо.

Также мы писали, что в Киеве мужчину ограбили, приковав наручниками к перилам на Почтовой площади.