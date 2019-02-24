На парламентских выборах в Молдове лидируют правящая Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов. Согласно первым результатам, после обработки 11% протоколов выборов они набирают примерно по 30% голосов избирателей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Далее следует правый проевропейский Блок ACUM, который набирает около 20% голосов избирателей. В парламент также проходит партия Илана Шора, осужденного первой инстанцией за причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы. Она набирает около 10% голосов избирателей.

Остальные партии не преодолевают шестипроцентный барьер для прохождения в парламент. Ближе других партий к этой черте находится Партия коммунистов экс-президента Молдовы Владимира Воронина, которая набирает более 4% голосов избирателей.

Сопредседатель блока ACUM Майя Санду заявила, что "выборы не были ни свободными, ни корректными, ни демократическими". Она призвала своих сторонников готовится к массовым акциям протеста. Демократическая партия Молдовы готова вести переговоры по созданию правящей коалиции с другими партиями, которые прошли в парламент. Об этом заявил лидер ДПМ, главный молдавский олигарх Влад Плахотнюк, который считает, что "выборы были свободными и демократическими". Пропрезидентская Партия социалистов воздержалась от оценок состоявшихся выборов. Лидеры партии заявили, что свою позицию относительно выборов выскажут чуть позже, кода получат отчеты своих наблюдателей на избирательных участках.

Как сообщала "Страна", 24 февраля состоялись выборы в парламент Молдовы. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени. По предварительным данным ЦИК, в выборах приняло участие менее 1,45 млн. избирателей, что составляет 49,18% избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ряде стран Европы, в США и Канаде. Для этих выборов порог явки избирателей отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.

Ранее стало известно, что на выборах в Молдове уже проголосовали более 20% избирателей.

Также стало известно, что ЦИК Молдовы обратилась в полицию из-за подвоза на участки жителей ПМР.