Американская светская дива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками очередной эротической фотографией, которая обнажает пышное декольте. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" объявила, что снова будет селфиться, несмотря на то, что врачи запретили ей делать фото после травмы запястья.

Ким Кардашьян решила продемонстрировать своим поклонникам свои формы в спортивном костюме. Новую фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

На фотографии модель делает снимок в зеркале туалета. Звезда одета в спортивный наряд: топ серого цвета, под которым не было бюстгальтера, и черные лосины.

Фото: kimkardashian/Instagram

Недавно американская светская львица похвасталась своим бюстом в откровенном платье на торжественной церемонии Hollywood Beauty Awards. Знаменитое платье Thierry Mugler прикрывало грудь лишь парой полосок. Стоит отметить, что наряд не рассчитан на выдающиеся формы селебрити.

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