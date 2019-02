Удивительный случай произошел в финальном матче Кубка английской лиги, где встречались "Челси" и "Манчестер Сити" на поле легендарного "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча закончилось вничью 0:0, не было забитых мячей и в дополнительное время, и все шло к серии послематчевых пенальти.

За пару минут до окончания дополнительного времени, когда на 117-й минуте встречи врач сообщил, что голкипер получил повреждение, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри решил его заменить, поскольку его команде предстояла серия послематчевых пенальти, но 24-летний кипер Кепа Аррисабалага отказался покинуть поле, махнув рукой на 60-летнего наставника.

Итальянец Сарри был взбешён поведением голкипера. Он бросил на землю бутылку с водой и на какое-то время покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

Все внимание публики во время 11-метровых было приковано к молодому вратарю "Челси", который стал соперником киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

Тренер наступил на собственное горло и оставил упрямого баска в воротах на решающую серию, которую голкипер проиграл: он отразил только один удар Лероя Сане из пяти, пропустив четыре, чего не хватило "Челси" для победы - "Сити" выиграл серию со счетом 4:3.

