В центре Москвы у студента третьего курса украли золотые часы, ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ущерб оценивается в 1,8 млн рублей (около 744 тысяч гривен). Студент 1998 года рождения обратился в полицию, по словам которого, 22 февраля по адресу улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1 у него украли золотые часы, ювелирные изделия, мобильный телефон и 500 долларов, грабитель скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД России по столице возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК ("Кража").

Напомним, в России также ограбили наркологическую клинику, принадлежащую известному певцу и музыканту.

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