В Карпатах спасли группу туристов, которая 22 февраля взобралась на гору Поп Иван и застряла там из-за снегопада. После проведения поисково-спасательных работ трое спасателей обратились в больницу с обморожениями верхних конечностей и лица. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"24 февраля в 14:50 в ГосЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван Верховинского района трое спасателей Яворницкого отдела обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица", - говорится и сообщении.

Как сообщала "Страна", 24 февраля в 7:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. С подножия на вершину горы направилась спасательная группа в составе 14 спасателей и 5 волонтеров. На посту с туристами находились 5 спасателей и один волонтер. Всего привлечено от Управления ГосЧС в области 36 человек личного состава и 5 единиц техники. На высокогорье сохраняется облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха -16 градусов. В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорилец. Во время восхождения погибли двое туристов, еще двоих с обморожением доставили в областную клиническую больницу. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

Напомним, пострадавших опускали с горы на носилках, у туристов были сильные обморожения.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье сумели найти потерявшуюся в горах туристку из Днепра.