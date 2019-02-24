"Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги. В финале на легендарном стадионе "Уэмбли" "Ман Сити" обыграл "Челси" в серии пенальти 4:3.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч на позиции левого защитника. Зинченко сыграл в этом сезоне за команду Хосепа Гвардьолы 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав три результативных передачи.

Основное и дополнительное время финального матча завершился без голов - 0:0. В серии послематчевых пенальти решающего промаха допустил защитник "Челси" Давид Луис, который попал в штангу.

Для Зинченко это уже третий трофей в составе "Манчестер Сити". В прошлом году украинец выиграл чемпионат английской премьер-лиги и Кубок английской лиги.

Фото: Football.ua

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко взял интервью у Андрея Ярмоленко, а тот его потролил из-за тщеславия.

Напомним, в январе Зинченко забил первый гол за "Манчестер Сити" и попросил больше уважения.