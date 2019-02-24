В воскресенье, 24 февраля, под Киевом в селе Стоянка произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. Преступник с места происшествия скрылся, однако позже его удалось разыскать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в областной полиции.

Для задержания преступника правоохранителям пришлось ввести спецоперацию. "Был такой случай. Есть пострадавший, он был доставлен в больницу. Жизни его ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, врачи извлекли из тела пострадавшего мужчины несколько резиновых пуль. К счастью, пистолет у преступника был травматического действия.

"Сам стрелок с места происшествия скрылся. Была введена специальная полицейская операция "Сирена", и за час-полтора владелец автомобиля, на котором уехал этот стрелок, был установлен, а стрелок задержан. Сейчас он дает показания в полиции", - сказали в полиции.

Правовую квалификацию дело еще не получило, добавили правоохранители.

Отметим, что операция "Сирена" вводится для розыска и задержания обвиняемых, подсудимых, осужденных, сбежавших из-под стражи, конвоя, караула, а также вооруженных преступников, действия которых опасны для других граждан.

Как сообщала "Страна", под Киевом конфликт у магазина закончился стрельбой.

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