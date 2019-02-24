Украинские полицейские задержали организатора детской порностудии в Киеве. Мужчина продавал отснятый материал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Меры по установлению и документированию указанного преступления проводились в рамках сотрудничества с коллегами из Великобритании. Задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

По результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В результате предварительного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант прикрывался деятельностью профессионального фотографа. Он подыскивал несовершеннолетних девушек, входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником.

В полиции добавили, что за участие в "порносъемках" мужчина платил детям от 500 до полутора тысяч гривен. Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился осуществить развратные действия и изготовить детскую порнографию. Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

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